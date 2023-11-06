«Динамо» уже в четвёртый раз в сезоне упускает победу, ведя в счёте

Столичное «Динамо» вечером понедельника сыграло в боевую ничью с «Сочи» - 3:3. Притом, «бело-голубые» вели в матче с преимуществом в два мяча, но после перерыва дважды пропустили.

Как сообщает Opta Sports, «Динамо» уже в четвёртый раз в этом сезоне упустило победу в матче, в котором вело в счете. И во второй раз - ведя у соперника в два мяча. До «Сочи» такими соперниками были «Крылья Советов» (3:3), «Пари НН» (1:1) и казанский «Рубин» (2:2).

После ничьей динамовцы делят четвёртое место турнирной таблицы с «Крыльями Советов» - у обоих клубов по 22 балла в активе.