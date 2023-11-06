Дркушич: «Иногда нужна шоковая терапия»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Настоящий блокбастер сегодня получился?

- Да, камбэк с 1:3 на 3:3. Когда мы пропустили второй и третий голы, я верил в эту команду, мы каждый день на тренировках отдаемся все на 150%, чтобы выйти из этой ситуации. Думаю, эта игра сегодня показала характер и тоже качество нашей игры. Я думаю, 3-4 последние игры мы проводим очень хорошо. И тоже сегодня у нас было очень много моментов забивать. Но в итоге 3:3, одно очко. Идем дальше.

- Почему этот характер не включается с самого начала? Что необходимо сделать, чтобы его активировать? На ваш взгляд, что сегодня произошло, после чего «Сочи» так стал играть хорошо?

- Иногда нужна шоковая терапия. Мы первый тайм играли не плохо, создавали моменты. «Динамо» три раза пробило по нашим воротам, забило три гола. Так что, как вы и сказали, надо с первых минут вступать в игру, как играли второй тайм. Надо двигаться дальше.