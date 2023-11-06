Бурмистров: «Хорошо, что мы нашли силы в себе и во втором тайме выровняли игру и забили два гола»

Лучший футболист матча «Сочи» - «Динамо» Никита Бурмистров поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Особенно эмоциональный для вас приз сегодня?

- Потому что такая игра. Мы «горели» 1:3 после первого тайма, и нам нужно было вырывать, потому что ситуация складывается так, что далеко нельзя отпускать соперников. Там все выигрывают. Хорошо, что мы нашли силы в себе и во втором тайме выровняли игру и забили два гола. Конечно, хотелось еще, но, дай бог, что хотя бы так.

- А что включило вот эти ускорения и желание? После трех пропущенных голов «Сочи» прямо-таки полетел.

- Мы и в первом тайме имели возможности, чтобы удвоить преимущество, пропустили быстро гол и второй, там и отыграться могли. Такая игра шла на встречных курсах. Я думаю, что она интересная для зрителей, для тех, кто пришел. Интересный был футбол.