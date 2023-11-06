Игроки «Сочи» не забили три пенальти подряд в РПЛ

В понедельник вечером «Сочи» сыграл в боевую ничью с московским «Динамо» дома – 3:3. Нашлось в этой игре и место незабитому пенальти.

В конце первого тайма Лука Джорджевич заработал 11-метровый, а после сам пошёл его исполнять – но не смог переиграть Игоря Лещука. А через считаные минуты его команда пропустила два мяча.

Любопытно, но черногорец не забил третий пенальти своей команды подряд. Ранее в игре против «Пари НН» на выезде сочинцы заработали два пенальти – и оба не реализовали. К точке тогда подходили Кристиан Нобоа и Ваня Дркушич.

«Динамо» в Сочи вело в 2 мяча, но прописалось на 3:3