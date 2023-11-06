«Рубин» выдал лучшую «сухую» серию в РПЛ за 11 лет

Казанский «Рубин» демонстрирует отменную сухую серию в Премьер-лиге. Казанцы не пропускают на протяжении четырёх последних туров.

Как сообщает Opta, в последний раз «рубиновые» играли на ноль в четырёх матчах Премьер-лиги подряд аж 11 лет назад – в сезоне-2012/13. Тогда команду тренировал Курбан Бердыев, а казанцы также сыграли четыре «сухих» матча кряду.

Отметим, что в 15 туре Премьер-лиги «Рубину» предстоит выезд к последней команде турнирной таблицы – «Сочи». А сегодняшним вечером казанцы всухую обыграли в гостях екатеринбургский «Урал». Больше подробностей о прошедшей игре - в нашем обзоре.