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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рубин» выдал лучшую «сухую» серию в РПЛ за 11 лет

06 Ноября 2023 • 21:54 Комментировать
Урал
0:1
Рубин

Казанский «Рубин» демонстрирует отменную сухую серию в Премьер-лиге. Казанцы не пропускают на протяжении четырёх последних туров.

Как сообщает Opta, в последний раз «рубиновые» играли на ноль в четырёх матчах Премьер-лиги подряд аж 11 лет назад – в сезоне-2012/13. Тогда команду тренировал Курбан Бердыев, а казанцы также сыграли четыре «сухих» матча кряду.

Отметим, что в 15 туре Премьер-лиги «Рубину» предстоит выезд к последней команде турнирной таблицы – «Сочи». А сегодняшним вечером казанцы всухую обыграли в гостях екатеринбургский «Урал». Больше подробностей о прошедшей игре - в нашем обзоре.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Курбан Бердыев

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