Чавес оформил первый мексиканский гол в чемпионатах России

Дебютный гол Луиса Чавеса за столичное «Динамо» в сегодняшнем матче его клуба против «Сочи» (3:3) стал первым голом, который оформил в чемпионатах России игрок с гражданством Мексики. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Напомним, что Чавес поразил ворота Николая Заболотного в первом тайме на 26-й минуте. Взятие ворот состоялось буквально через минуту после того, как «Динамо» пропустило гол от Никиты Бурмистрова. Счёт в игре после гола мексиканца стал 1:1.

Ранее о достижении Чавеса высказался его агент. А больше информации о вечерней игре – в нашем традиционном обзоре.