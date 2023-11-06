Билялетдинов рассказал, чего не хватает «Локомотиву»

Бывший футболист московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов рассказал, чего не хватает столичному клубу.

Билялетдинов считает, что у «железнодорожников» есть определенные проблемы при создании моментов, вероятно, это связано с тем, что они привыкли играть через Артёма Дзюбу, не используя другие варианты развития атак.

«Пиняев находится не в лучшей форме, Миранчук тоже. В отсутствии Карпукаса с продвижением мяча в центре поля возникают проблемы. Железнодожникам не хватает креатива в атаке», - добавил он в разговоре с «РБ Спорт».

За тур до конца первого круга РПЛ «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице.