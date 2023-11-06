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Голевой бум, пенальти, удаления, крестовина: «Динамо» в Сочи вело в 2 мяча, но прописалось на 3:3

06 Ноября 2023 • 21:33 Комментировать
Сочи
3:3
Динамо Москва
окончен

«Сочи» и московское «Динамо» завершали на «Фиште» четырнадцатый тур Российской премьер-лиги.

Протокол игры  
Сочи3:3Динамо Москва
(1:0) Бурмистров Никита24'  
  26'Чавес Луис (1:1)
  42'Тюкавин Константин (1:2)
  44'Гладышев Ярослав (1:3)
(2:3) Джорджевич Лука62'  
(3:3) Дркушич Ваня73'  
Заболотный НиколайДркушич Ваня  60'Алвес Марсело  90'  90'Миладинович Иван 56' (Маргасов Тимофей ( 56') Заика Кирилл 83' (Медведев Юрий II ( 83') Кравцов КириллЮсупов Артур  67' 83' (Батырев Амир ( 83') Макарчук Артём 56' (Литвинов Вячеслав ( 56'  89') Бурмистров НикитаДжорджевич Лука 64' (Мелкадзе Георгий ( 64') Крамарич Мартин  31'
Запасные: Юрганов ИгорьИгнатьев ИванМещанинов АртёмАгбалака СоломонГойло НикитаНобоа Кристиан
Лещук ИгорьДаса ЭлазарПаршивлюк СергейФернандес РобертоСкопинцев ДмитрийГладышев Ярослав 67' (Нгамалё Николя ( 67') Чавес Луис 81' (Карраскаль Хорхе ( 81') Смолов Фёдор 67' (Фомин Даниил ( 67') Лаксальт ДиегоБителло 90' (Лесовой Даниил ( 90') Тюкавин Константин
Запасные: Бессмертный СтаниславГагнидзе ЛукаРасулов КурбанЛепский ИванШунин Антон
06 ноября. Стадион "Фишт" (Сочи).

У Марцела Лички в «Динамо» дела стали складываться не очень. При Славише Йокановиче в прошлом чемпионате «бело-голубые» болтались в основном на грани первой и второй восьмёрок турнирной таблицы. Сейчас перед отчётным матчем динамовцы обитали там же. Но хотя бы неделю назад команда Лички прервала четырёхматчевую безвыигрышную серию в РПЛ, обыграв «Урал». Правда, в концовке та победа могла и ускользнуть.

22 октября «Сочи» привёз из Екатеринбурга крупную викторию над «Уралом», однако дальше команда Александра Точилина досадно проиграла также в гостях «Пари НН», не реализовав два пенальти. К отчётной встрече «барсы» подходили на последней строчке турнирной таблицы, имея девять очков. Победа над «Динамо» позволила бы сочинцам сравняться по набранным баллам с «Ахматом».

На двенадцатой минуте Лаксальт решился на дальний удар. Мяч срикошетил от Кравцова и пошёл мимо створа, но Заболотный всё равно забрал его. Возле другой штрафной Бурмистров снабдил передачей Кравцова, пробившего низом рядом с левым углом. Чуть позже Кравцов подал штрафной справа на дальнюю штангу, а Миладинович головой не попал в ближний угол.

Дальше Бителло проверил с подступов к штрафной Заболотного, но там, в общем-то, ничего критичного не было, и вратарь «Сочи» справился. Следом Смолов выпилил диагональ на правый край вратарской всё тому же Бителло, и бразилец головой послал мяч мимо дальней штанги. Если бы получилась поперечная скидка, то это был бы опасный сброс на Тюкавина. Но не получилась.

Потом вернулись к обострениям сочинцы. Разыграли угловой на правом фланге, последовала подача, и не попал в ворота Заика со второго этажа. Ну а вскоре пришёл гол в гостевую сетку. Крамарич с левого полуфланга коротко отдал Джорджевичу, тот пробил в дальний угол, Лещук отразил недалеко от себя, а Бурмистров не промахнулся мимо пустой половины створа (1:0).

«Динамо» восстановило статус-кво практически мгновенно. Скопинцев прострелил слева чуть назад, Смолов оставил мяч, а Чавес загнал его в сетку (1:1). На 36-й минуте хозяева получили отличный шанс снова выйти вперёд. Даса и Паршивлюк в своей вратарской боролись за верховой мяч с Джорджевичем, тот упал – пенальти. Впрочем, сам пострадавший не реализовал одиннадцатиметровый – пробил в район правого угла, где сэйв сотворил Лещук.

А «бело-голубые» ещё дважды на классе наказали своих соперников в концовке тайма. Фернандес забросил из глубины на правый полуфланг Тюкавину, сместившемуся к центру и неотразимо пробившему в ближний угол (1:2). А Гладышев примерно оттуда же эффектно вписал мяч в дальний (1:3). Могли и сочинцы ещё отличиться до перерыва, однако Крамарич не пробил Лещука на правофланговом простреле Бурмистрова.

В самом начале второго тайма Тюкавин и Смолов не переиграли Заболотного. Через несколько минут Джорджевич остро выбегал по зоне левого инсайда, однако попал в Лещука. На 63-й минуте Крамарич где-то с линии штрафной площади попал также в Лещука, но продолжение оказалось весьма позитивным для сочинцев. Вратарь «Динамо» не сохранил мяч в перчатках, и Джорджевич в падении проткнул его в цель (2:3).

«Динамо» не сделало необходимых выводов и спустя десять минут пострадало на угловом ударе. Крамарич подал корнер слева, мяч проскочил к дальней штанге, и Дркушич устроил его в сетку (3:3). Ахнули болельщики «барсов», когда Юсупов врубил с подбора, – от защитника гостей мяч ушёл на угловой. Возле противоположных ворот удар Фомина после паса Нгамалё был накрыт.

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Судьба успела сыграть с «Динамо» ещё одну злую шутку. Безбородов на последних основных минутах назначил пенальти в ворота «Сочи», но видеоассистенты его поправили. Всё-таки до линии штрафной площадки Литвинов срубил Лаксальта. Со штрафного удара примерился Фомин в левый нижний угол – Заболотный отвёл угрозу на угловой.

Лещуку ещё пришлось откровенно выручать «бело-голубых», когда пробивал Крамарич. Точилин на бровке сумел получить красную карточку за разговоры. Крамарич со штрафного пробил в крестовину. Марсело Алвес получил вторую жёлтую карточку за фол в центре поля. Итог – ничья 3:3.

Сочинцы открыли счёт, пропустили трижды и затем отыгрались. Хозяева не реализовали пенальти, а одиннадцатиметровый гостей справедливо был отменён. Два удаления в компенсированное время ещё не забываем, одно из них тренерское. «Сочи» и «Динамо» подарили праздник нейтральным зрителям, а сами остались неудовлетворёнными. Потому что «барсы» не покинули последнее место, а «бело-голубые» толком не оторвались от «Спартака» и «Локомотива».

Кирилл Иванцов

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