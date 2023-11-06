Нападающий Аббосбек Файзуллаев второй месяц подряд признан лучшим игроком месяца в столичном клубе по итогам голосования болельщиков.

Игрок молодежной сборной Узбекистана опередил сербского защитника Милана Гайича, который занял второе место, и Игоря Акинфеева (третья позиция).

В прошедшем месяце 20-летний футболист принял участие в четырех встречах Российской премьер-лиги, в которых смог отметиться одной результативной передачей партнерам по команде, также он сыграл против «Факела» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Напомним, что Файзуллаев был куплен у «Пахтакора» в летнее трансферное окно за 500 тысяч евро.