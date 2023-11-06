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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Файзуллаев второй месяц подряд признан лучшим игроком месяца в ЦСКА официально

06 Ноября 2023 • 21:20 Комментировать

Нападающий Аббосбек Файзуллаев второй месяц подряд признан лучшим игроком месяца в столичном клубе по итогам голосования болельщиков.

Игрок молодежной сборной Узбекистана опередил сербского защитника Милана Гайича, который занял второе место, и Игоря Акинфеева (третья позиция).

В прошедшем месяце 20-летний футболист принял участие в четырех встречах Российской премьер-лиги, в которых смог отметиться одной результативной передачей партнерам по команде, также он сыграл против «Факела» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Напомним, что Файзуллаев был куплен у «Пахтакора» в летнее трансферное окно за 500 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Аббосбек Файзуллаев
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