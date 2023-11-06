«Сочи» отыграл оба гола и сравнял счёт в матче с «Динамо»

Заключительный матч 14-го тура Премьер-лиги «Сочи» - «Динамо» получается очень результативным. В первом тайме на гол хозяев соперник ответил тремя попаданиями. После перерыва южане начали исправляться. Лука Джорджевич успешно сыграл на добивании. На 73-й минуте Мартин Крамарич сильно навесил в район дальней штанги, там Ваня Дркушич принял мяч и вколотил его в сетку ворот соперника.

На табло 3:3, «Динамо» откатывается на четвертое место в таблице, соперник - все равно последний. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.