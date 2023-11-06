Рахимов — об отсутствии Лисаковича в игре с «Уралом»: «Мест не было в самолете»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, почему нападающий Виталий Лисакович не попал в заявку на матч 14-го тура Российской премьер-лиги против «Урала» (1:0).

Специалист в ироничной форме ответил, что для форварда не было места в самолете.

Рахимов отметил, что каждому футболисту нужно свои интересы подчинять командным.

«Я считаю, что у него есть очень хорошие качества. С мячом умеет работать, взрывной, удар с двух ног, все у него есть. Ему очень нужно вписать себя в команду», - приводит его слова пресс-служба казанского клуба.

В текущем сезоне 25-летний белорусский футболист принял участие в пяти играх, в которых отметился двумя результативными передачами.