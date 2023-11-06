Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рахимов — об отсутствии Лисаковича в игре с «Уралом»: «Мест не было в самолете»

06 Ноября 2023 • 21:04 Комментировать
Урал
0:1
Рубин

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, почему нападающий Виталий Лисакович не попал в заявку на матч 14-го тура Российской премьер-лиги против «Урала» (1:0).

Специалист в ироничной форме ответил, что для форварда не было места в самолете.

Рахимов отметил, что каждому футболисту нужно свои интересы подчинять командным.

«Я считаю, что у него есть очень хорошие качества. С мячом умеет работать, взрывной, удар с двух ног, все у него есть. Ему очень нужно вписать себя в команду», - приводит его слова пресс-служба казанского клуба.

В текущем сезоне 25-летний белорусский футболист принял участие в пяти играх, в которых отметился двумя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов Виталий Лисакович ещё теги

Новости по матчу

21:54
«Рубин» выдал лучшую «сухую» серию в РПЛ за 11 лет
19:08
Тарханов: Неприятно, что «Урал» проиграл, думал, «Рубин» обыграют
19:06
Рахимов: «Надо признать, что где-то в определенных моментах нам повезло»
18:57
Ганчаренко: «Надо остановить как-то падение»
18:52
Итало: «Мы сегодня хорошо играли в первом тайме, и вся игра была под нашу диктовку»
18:51
«Рубин» за четыре последних тура набрал больше очков, чем за первые 10
18:46
Тесленко: «Что там у Дюпина было работы - пару раз отбить»
18:42
Дюпин: «Не только у меня, но и у защитников было много работы»
18:34
«Урал» не может выиграть в РПЛ на протяжении девяти игр
18:27
«Урал» продолжает падение, «Рубин» - восхождение: Казань минимально победила в Екатеринбурге
18:21
Газинский вышел на поле впервые с апреля
17:54
«Рубин» открыл счёт в матче с «Уралом»
16:30
Рахимов - об «Урале»: «Такие команды наиболее опасны»
16:22
Ганчаренко: «Вариант того, что Газинский может выйти, есть»
16:00
«Урал» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
15:21
«Урал» и «Рубин» огласили стартовые составы
02:22
Урал - Рубин: где смотреть прямую трансляцию онлайн
18:38
Урал — Рубин: прогноз и ставка на точный счёт матча РПЛ — 6 ноября 2023
16:30
Балахнин: «Ещё тур назад я бы с уверенностью сказал, что «Динамо» выиграет у «Сочи»
12:08
Игрок «Урала» Шеттине — о матче с «Ростовом»: «Мы пропустили первый мяч, который отвлёк нас от нашей игры»
11:24
Урал – Рубин: актуальный прогноз и ставка на матч 6 ноября 2023 Премьер-лиги России
18:44
В «Рубине» прокомментировали запрет на регистрацию новых игроков
18:38
«Рубину» запретили регистрировать новичков
11:09
Сорокин — о своём игровом времени в «Рубине»: «Тренер сказал, что есть определённые качества, которые его не устраивают»
16:41
Аршавин назвал игрока РПЛ, который наиболее сильно его удивил
13:38
Попов: «Черчесов неподходящая кандидатура для развития «Рубина»
19:36
Рианчо: «Моё сердце ближе к «Рубину», чем к «Спартаку»
11:54
Президент «Урала» Иванов: «Мы не хотим продавать Ишкова»
20:17
Мишкич заявил, что не удивлён чудо-голу Ишкова
17:46
Ишков едва не стал самым молодым голеадором «Урала» в РПЛ
17:11
Назван лучший атакующий защитник РПЛ
16:06
Агент: «У Кики нет травмы, его отсутствие на поле — решение тренера»
14:38
Президент «Урала» Иванов: «Ишкову ещё рано общаться с журналистами»
11:34
Эммерсон: «Урал» мог гораздо лучше сыграть с «Динамо», мы недовольны»
11:20
Сунгатулин — о результатах «Урала»: «Сказывается психология»
10:02
Эммерсон: «Ишков забил просто великолепный гол! Это важное событие для него»
21:47
​«Рубин» в трёх последних матчах РПЛ не пропускал
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Ростов Ростов
1
1
2.40 3.70 2.90
Видео
Окончен
Урал Урал
Рубин Рубин
0
1
2.13 3.60 3.50
Видео
Окончен
Сочи Сочи
Динамо Москва Динамо Москва
3
3
3.30 3.60 2.23
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
21:58 · Россия. Премьер-лига
Бурмистров: «Сочи»
21:57 · Россия. Премьер-лига
Игроки «Сочи» не забили три пенальти подряд в РПЛ
21:54 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» выдал лучшую «сухую» серию в РПЛ за 11 лет
21:46 · Россия. Премьер-лига
Чавес оформил первый мексиканский гол в чемпионатах России
21:33 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов рассказал, чего не хватает «Локомотиву»
21:20 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев второй месяц подряд признан лучшим игроком месяца в ЦСКА официально
21:12 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» отыграл оба гола и сравнял счёт в матче с «Динамо»
21:04 · Россия. Премьер-лига
Рахимов — об отсутствии Лисаковича в игре с «Уралом»: «Мест не было в самолете»
21:03 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» забил второй гол в ворота «Динамо»
20:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Чавеса – о первом голе мексиканца в РПЛ: «Это начало великолепной истории»
20:41 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Маслов: Я не думаю о чемпионской гонке
20:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
Наставник «Торпедо» Горлов извинился перед болельщиками за поражение от «Волгаря»
20:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» обыграл «СКА-Хабаровск» в последнем матче первого круга
20:22 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» ушло в отрыв в матче с «Сочи» после голов Тюкавина и Гладышева
20:06 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв высказался о перспективах «Спартака» в РПЛ
Все новости
Рекомендуем