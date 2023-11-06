«Сочи» забил второй гол в ворота «Динамо»

В заключительный матч 14-го тура Премьер-лиги между «Сочи» и «Динамо» вернулась интрига. Хозяева поля открыли счет в середине первого тайма, но еще до перерыва пропустили три гола в ответ. На 62-й минуте коллектив Александра Точилина снова праздновал успех. Мартин Крамарич с линии штрафной бил из-под защитника, Игорь Лещук выручил, но Лука Джорджевич успешно сработал на добивании.

На табло 2:3, у южан есть еще примерно полчаса, чтобы спастись. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.