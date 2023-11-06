Агент Чавеса – о первом голе мексиканца в РПЛ: «Это начало великолепной истории»

Агент полузащитника московского «Динамо» Луиса Чавеса Клаудио Курти высказался о первом голе мексиканца в Российской премьер-лиге.

«Безусловно, это большая радость для Чавеса! Это начало великолепной истории!» - приводит слова Курти «Спорт-Экспресс».

27-летний футболист отметился забитым мячом в матче 14-го тура РПЛ против «Сочи». Стоит отметить, что до первого гола в России Чавес провёл 11 встреч.

Напомним, что игрок сборной Мексики пополнил ряды столичного клуба в летнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт до лета 2027 года с опцией пролонгации ещё на один сезон.