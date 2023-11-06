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Защитник «Спартака» Маслов: Я не думаю о чемпионской гонке

06 Ноября 2023 • 20:41 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
12.11 19:30

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов высказался о перспективах столичного клуба в борьбе за золотые медали в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что не думает о чемпионской гонке.

«Мы должны идти от игры к игре и сконцентрироваться на себе, а не думать о том, как выступают другие команды», - приводит слова Маслова «РБ Спорт».

За тур до конца первого круга подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 балл. В следующем матче, который состоится в воскресенье, 12 ноября, они сыграют на своём поле против «Ростова».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Павел Маслов

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