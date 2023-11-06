«Динамо» ушло в отрыв в матче с «Сочи» после голов Тюкавина и Гладышева

Матч 14-го тура Премьер-лиги «Сочи» - «Динамо» получается результативным. В середине первого тайма соперники обменялись голевыми ударами Никиты Бурмистрова и Луиса Чавеса. Перед самым перерывом был также голевой дуплет, но только забивали исключительно гости. Роберто Фернандо из глубины поля сыграл на Константина Тюкавина, который развернулся и прицельно пробил - 1:2. В следующей атаке Ярослав Гладышев получил мяч на правом фланге и зряче направил его впритирку с дальней штангой.

На табло 1:3, «Динамо» догоняет ЦСКА на третьем месте в таблице, «Сочи» рискует остаться последним. Впереди еще тайм. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.