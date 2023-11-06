Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв высказался о перспективах «Спартака» в РПЛ

06 Ноября 2023 • 20:06 Комментировать

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о перспективах столичного «Спартака» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиге.

Специалист отметил, что не ожидал такой качественной игры от «красно-белых» во втором тайме 14-го тура Российской премьер-лиги против «Локомотива» (1:1), также он считает, что подопечные Гильермо Абаскаля могли даже одержать победу, но все решила ошибка в обороне.

«Я считаю, что у них хорошие перспективны с такой игрой, они могут занять и призовое место в чемпионате. Промес еще подключится скоро, ну и Соболев», - приводит слова Соболева betonmobile.ru.

«Спартак» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Пономарёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Ростов Ростов
1
1
2.40 3.70 2.90
Видео
Окончен
Урал Урал
Рубин Рубин
0
1
2.13 3.60 3.50
Видео
Окончен
Сочи Сочи
Динамо Москва Динамо Москва
3
3
3.30 3.60 2.23
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
21:33 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов рассказал, чего не хватает «Локомотиву»
21:20 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев второй месяц подряд признан лучшим игроком месяца в ЦСКА официально
21:12 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» отыграл оба гола и сравнял счёт в матче с «Динамо»
21:04 · Россия. Премьер-лига
Рахимов — об отсутствии Лисаковича в игре с «Уралом»: «Мест не было в самолете»
21:03 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» забил второй гол в ворота «Динамо»
20:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Чавеса – о первом голе мексиканца в РПЛ: «Это начало великолепной истории»
20:41 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Маслов: Я не думаю о чемпионской гонке
20:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
Наставник «Торпедо» Горлов извинился перед болельщиками за поражение от «Волгаря»
20:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» обыграл «СКА-Хабаровск» в последнем матче первого круга
20:22 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» ушло в отрыв в матче с «Сочи» после голов Тюкавина и Гладышева
20:06 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв высказался о перспективах «Спартака» в РПЛ
20:05 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» и «Динамо» забили по голу с интервалом в две минуты
19:56 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев – о матче «Локомотив» - «Спартак»: Игра соответствовала антуражу
19:44 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА Пономарёв: Федотов хороший состав собрал, оборона у нас надёжная
19:28 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Ждёт тяжёлая игра, потому что в двух последних матчах «Сочи» сыграл действительно очень в хороший футбол»
Все новости
Рекомендуем