Пономарёв высказался о перспективах «Спартака» в РПЛ

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о перспективах столичного «Спартака» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиге.

Специалист отметил, что не ожидал такой качественной игры от «красно-белых» во втором тайме 14-го тура Российской премьер-лиги против «Локомотива» (1:1), также он считает, что подопечные Гильермо Абаскаля могли даже одержать победу, но все решила ошибка в обороне.

«Я считаю, что у них хорошие перспективны с такой игрой, они могут занять и призовое место в чемпионате. Промес еще подключится скоро, ну и Соболев», - приводит слова Соболева betonmobile.ru.

«Спартак» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.