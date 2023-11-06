«Сочи» и «Динамо» забили по голу с интервалом в две минуты

В эти минуты проходит заключительный матч 14-го тура Премьер-лиги, в котором «Сочи» принимает «Динамо». На экваторе первого тайма команда Александра Точилина повела в счёте. Мартин Крамарич слева сыграл в центр штрафной на Луку Джорджевича, удар того парировал Игорь Лещук, но Никита Бурмистров тут же добавил мяч в сетку.

«Сочи» на две минуты покинул зону вылета, но тут же туда вернулся. Дмитрий Скопинцев сыграл на ход Луису Чавесу, который расстрелял ворота противника.

На табло 1:1, «Динамо» делит четвертое место, соперник - последний. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.