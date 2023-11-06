Борис Игнатьев – о матче «Локомотив» - «Спартак»: Игра соответствовала антуражу

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев подвёл итоги матча 14-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Спартаком».

Специалист отметил, что игра соответствовал антуражу, и всё, что было связано со спортивной составляющей, было на высоком уровне, к тому же, по его мнению, было мало брака, поэтому команды и забили по одному мячу.

«Результат на мой взгляд закономерен, хотя «Локомотив» наверняка им не удовлетворен, так как в формате 11х10 необходимо выигрывать. Думаю, спартаковцы получили большее количество положительных эмоций», - приводит слова Игнатьева «Газета.Ру».

Напомним, что в концовке первого тайма «красно-белые» играли в меньшинстве после удаления Даниила Хлусевича.