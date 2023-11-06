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Ветеран ЦСКА Пономарёв: Федотов хороший состав собрал, оборона у нас надёжная

06 Ноября 2023 • 19:44 Комментировать

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о составе столичного клуба.

Пономарёв не считает страшным тот факт, что «армейцы» три матча подряд провели примерно одним и тем же составом, к тому же много травмированных футболистов, поэтому Владимиру Федотову необходимо что-то придумывать.

«В принципе, Федотов хороший состав собрал, оборона у нас надежная. Не надо только ерундой у себя в штрафной площадке заниматься — идти в обводку или пытаться как-то обмануто соперника там», - добавил он в разговоре с «Газета.Ру».

Напомним, что ЦСКА на данный момент занимает третье место в турнирной таблице.

В заключительном туре первого круга они сыграют на выезде против «Факела».

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ЦСКА Москва Владимир Федотов Владимир Пономарёв ещё теги
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