Личка: «Ждёт тяжёлая игра, потому что в двух последних матчах «Сочи» сыграл действительно очень в хороший футбол»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Сочи».

- У вас прекрасно настроение в этот пасмурнейший день. В Сочи пришла осень. Как с таким же настроением покинуть стадион «Фишт»?

- Только через победу.

- Каким образом сегодня у «Сочи» выиграть?

- Понятно, нас ждет тяжелая игра, потому что в двух последних матчах, что я видел, «Сочи» сыграл действительно очень в хороший футбол. К сожалению, в последнем матче у них не получилось забить два пенальти. Но я ожидаю, что могла быть сегодня хорошая красивая игра через короткий пас, потому что я чуть-чуть боялся, каким будет поле, потому что сегодня был сильный дождь, ливень, как вы говорите. Думал, что поле выглядит не очень хорошо. Нужно использовать и играть в быстрый футбол.

- Даниил Фомин не готов выходить в стартовом составе?

- Честно скажу, я рад, что он всю неделю тренировался с нами, сыграл хорошие 30 минут с «Нижним Новгородом». Сегодня он готов и на скамейке. Я уверен, что это неудача с травмой голеностопа уже позади, и он спокойно включится в игру, в состав.