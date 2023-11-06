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Кечинов: Если «Зенит» обыграет «Краснодар», то всё станет понятно

06 Ноября 2023 • 19:27 Комментировать (1)
Зенит
...
Краснодар
11.11 19:30

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» сыграет против «Краснодара».

Кечинов отметил, что ему интересно посмотреть, готовы ли «быки» к чемпионской гонке, и игра против «Зенита» покажет это.

«Если «Зенит» обыграет «Краснодар», то всё станет понятно — питерцы наберут тот ход, который уже никто не остановит.
Если будет ничья или победа «Краснодара», то можно уже всерьёз рассматривать их как претендента на золотые медали», - приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что игра между лидерами турнирной таблицы пройдёт в Санкт-Петербурге в субботу, 11 ноября.

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Комментарии (1)
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TEREX
06 Ноября 2023 в 19:41
дык фсиравно ышо ничиво ни панятна..)) усё пакажыт висений отрезак чимпиёната..)) хто как усилица
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