Кечинов: Если «Зенит» обыграет «Краснодар», то всё станет понятно

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» сыграет против «Краснодара».

Кечинов отметил, что ему интересно посмотреть, готовы ли «быки» к чемпионской гонке, и игра против «Зенита» покажет это.

«Если «Зенит» обыграет «Краснодар», то всё станет понятно — питерцы наберут тот ход, который уже никто не остановит.

Если будет ничья или победа «Краснодара», то можно уже всерьёз рассматривать их как претендента на золотые медали», - приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что игра между лидерами турнирной таблицы пройдёт в Санкт-Петербурге в субботу, 11 ноября.