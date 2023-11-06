Точилин прокомментировал отсутствие Маргасова и Нобоа

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- Что нужно сделать, чтобы вся эта непогода осталась просто непогодой, а все мы совсем скоро ушли в хорошем настроении?

- Для этого надо просто выйти и победить.

- Как?

- За счет той игры, которую мы показываем в последних играх. За счет опять же игровой дисциплины. Главное - играть с огромным желанием, огромной страстью и холодным умом.

- Отмеченный успехом Маргасов сегодня в запасе. Нобоа также не в старте. Это какая-то уловка?

- в первую очередь это вызвано тем, что мы можем одновременно выпустить только 11 полевых футболистов. Крис, у него была травма, он только-только провел с нами предыгровую тренировку. Он здоров, но говорить о том, чтобы он полноценно мог провести игру, еще нельзя. Хотя по ходу игры все может быть. Что касается Маргасова, он действительно провел отличный матч на Кубок. Здесь понятно, не так много времени, мы все равно исходим от определенной ротации, определенных тактических моментов. Также, думаю, он может в любой момент выйти и усилить игру.