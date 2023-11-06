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Полузащитник ЦСКА Мухин успешно перенёс операцию официально

06 Ноября 2023 • 19:14 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
11.11 14:00

Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин перенёс операцию, связанную с разрывом передней крестообразной связки, об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Как отмечается, операция прошла успешно, и уже завтра, 7 ноября, игрок сборной России начнет реабилитационный процесс.

«Через 10-14 дней Муха вернётся в Москву и продолжит реабилитацию на базе команды в Ватутинках», - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что 22-летний футболист получил травму по итогам матча 12-го тура РПЛ против казанского «Рубина».

В текущем сезоне Мухин принял участие в 16 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Максим Мухин

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