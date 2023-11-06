Тарханов: Неприятно, что «Урал» проиграл, думал, «Рубин» обыграют

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов подвел итоги матча 14-го тура Российской премьер-лиги, в котором уральский клуб на своём поле потерпел поражение от казанского «Рубина» (0:1).

Специалист отметил, что ему неприятно, что его бывшая команда уступила, к тому же он не считает, что с у неё что-то не ладится в игре.

«Стараются, двигаются, но чего-то не хватает. Опорная зона, которая была в прошлом сезоне, выпала, из-за этого не получается организованно играть», - приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Напомним, что «Урал» не может одержать победу в чемпионате на протяжении девяти игр и опережает зону стыковых игр на три балла.