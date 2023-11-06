Рахимов: «Надо признать, что где-то в определенных моментах нам повезло»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Уралом».

- Радость у вас и игроков какая-то сдержанная после победы. Почему?

- Мне сложно сказать. Наверное, все-таки эмоции присутствуют, но их не выплескиваешь. Конечно же, важна победа в тяжелом матче. Надо признать, что где-то в определенных моментах нам повезло. Я сейчас команде сказал в раздевалке, что они проявляют очень хорошую дисциплину и организацию. Они бьются в каждом матче, самоотдача запредельная, но играть мы можем лучше.

- Какой изначально был план на игру?

- Мы прекрасно понимали, что нас ждет, если сделать более эшелонированную оборону, и она будет достаточно активной, то мы будем ждать достаточно много длинных передач, фланговых подач. Естественно, нам нужно было не проиграть единоборства, особенно, на втором этаже. Во многих эпизодах защитники и вся команда действовали очень хорошо. В контратаке мы знали, что найдем свои шансы. Они стали появляться в большей степени после того, как мы забили уже гол, стали появляться все эти выходы, пространство. Более-менее, наверное, организованная игра была. По первому тайму я очень остался недовольным тем, что мы легко и быстро теряли мячи. При переходной фазе много было технического брака. В перерыве пришлось сделать акцент достаточно жесткий с замечаниями как раз на этих моментах. Во втором тайме уже было получше.

- Какие-то коррективы были сделаны в перерыве, потому что после перерыва команда побежала, и «Рубин» был гораздо более активным, чем «Урал»?

- Потому что просто иметь организацию без активного отбора и единоборств, это ни к чему не приводит. А мы, к сожалению, забыли, что нужно не только быть организованными на мячах, поэтому эти замечания были сделаны. Очень хорошо, что команда это услышала. Во втором тайме стали выглядеть по-другому.

- Вы как всегда не торопились делать все замены. С чем это связано, довольны тем, как действовали футболисты?

- Да, в принципе, то, как они выглядели на поле во втором тайме, в принципе был доволен. Поэтому первая замена была где-то на 60-й минуте. Нам нужно было освежить центр, я считаю, что Зотов вышел очень хорошо. Дальше уже игроки не выпадали.