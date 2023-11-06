Заварзин: Как только Черчесов выиграет чемпионство со «Спартаком», всё плохое отношение забудется

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин поделился комментарием о возможном возвращении Станислава Черчесова на пост главного тренера «красно-белых». Напомним, Черчесов возглавлял столичный клуб с 2007 по 2008 год.

«Почему болельщики «Спартака» воспринимают с ужасом приход Черчесова? Не всех устраивает своими выходками на пресс-конференциях. Где-то, видимо, он не понравился болельщикам, где-то что-то сказал не так», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

По мнению функционера, в этом нет ничего страшного, ведь как только Черчесов приведет «Спартак» к золотым медалям, то отношение болельщиков к нему изменится.