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Ганчаренко: «Надо остановить как-то падение»

06 Ноября 2023 • 18:57 Комментировать
Урал
0:1
Рубин

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Если смотреть на статистику этого матча, то «Урал» по многим компонентам «Рубин» превзошел. Чего сегодня не хватило, чтобы заработать очки?

- У нас сейчас такая ситуация, что надо остановить как-то падение, потому что таких матчей, где  мы, наверное, лучше соперника на полшага, мы не набираем очки или же набираем очко. Этого недостаточно много. К сожалению, те мелкие и досадные ошибки, которые есть… Есть матчи, где они легко устраняются и прощаются, то мы из таких мелких деталей пропускаем голы и, к сожалению, не можем с этим справиться.

- Тройная замена, которую вы сразу сделали, насколько удачной была?

- Мы, по крайней мере, заменами давление усилили, прижали очень сильно «Рубин» к своей штрафной площади. Но какие-то нестандартные решения нужны, если соперник обороняется в штрафной площади.

- Можно как-то выход Юрия Газинского прокомментировать? Я понимаю, что он там сыграл всего несколько минут, но, тем не менее, в какой форме находится?

- Понятно, что пока сложно это оценить, полгода - есть полгода. Нужно еще набирать форму. По крайней мере, мы знаем, что сейчас можем на него рассчитывать.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Виктор Ганчаренко

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