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У защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэны родились две дочки

06 Ноября 2023 • 18:56 Комментировать
Сочи
1:1
Динамо Москва
1-й тайм

Защитник и капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна стал отцом. У игрока сборной Парагвая родились две дочери, об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

«Изабелла и Алана, добро пожаловать в этот мир! Желаем здоровья маленьким принцессам и маме 

Поздравляем Фаби и его близких с этим невероятным событием!» - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что центральный защитник не поможет «Динамо» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги против «Сочи» из-за семейных обстоятельств.

Бальбуэна выступает за «Динамо» с 2021 года, его контракт заканчивается через два года.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фабиан Бальбуэна

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