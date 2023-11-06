У защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэны родились две дочки

Защитник и капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна стал отцом. У игрока сборной Парагвая родились две дочери, об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

«Изабелла и Алана, добро пожаловать в этот мир! Желаем здоровья маленьким принцессам и маме

Поздравляем Фаби и его близких с этим невероятным событием!» - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что центральный защитник не поможет «Динамо» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги против «Сочи» из-за семейных обстоятельств.

Бальбуэна выступает за «Динамо» с 2021 года, его контракт заканчивается через два года.