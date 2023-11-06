Итало: «Мы сегодня хорошо играли в первом тайме, и вся игра была под нашу диктовку»

Защитник «Урала» Итало дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Какие эмоции после этого обидного поражения, что творится в раздевалке «Урала»?

- На самом деле эмоции очень плохие после игры, так как у нас довольно длинная серия поражений. Но все равно каждый раз мы работаем, не покладая рук. Каждый раз перед игрой мы объединяемся снова, чтобы выйти из этой серии, но пока, к сожалению…

- Я посмотрел статистику этого матча. «Урал» превзошел «Рубин» практически по всем показателям, почему не удалось это преимущество конвертировать в забитые мячи? Есть ли какие объективные причины?

- Мы сегодня хорошо играли в первом тайме, и вся игра была под нашу диктовку, но бывают такие вещи, это футбол, что когда мы создаем больше моментов, играем лучше, а сегодня мы играли лучше, но, к сожалению, результат не в нашу пользу. Играли мы сегодня лучше.