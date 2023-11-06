«Рубин» за четыре последних тура набрал больше очков, чем за первые 10

Казанский «Рубин» набрал хороший ход и обыгрывает одного прямого конкурента за другим. Только за последние четыре тура казанцы одолели в гостях «Ахмат», сыграли вничью с ЦСКА дома, обыграли в родных стенах «Балтику», а сегодня, 6 ноября оказались сильнее «Урала» в Екатеринбурге.

Таким образом, казанцы с 11 по 14 туры набрали в копилку 10 очков. По итогу 10 тура у «Рубина» было лишь девять баллов.

Отметим, что после очередного успеха «Рубин» сбросил с девятого места «Факел» и с 19 очками расположился на этой позиции. В следующем, 15-м туре «рубиновым» предстоит погостить у «Сочи».

Больше информации о триумфе «Рубина» и падении «Урала» - в нашем ревью.