Заварзин рассказал, при каких обстоятельствах Абаскаль останется в «Спартаке»

Известный функционер Юрий Заварзин ответил на вопрос о перспективах «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля в текущем сезоне РПЛ.

«Если «Спартак» останется в шести очках от лидера, то никто Абаскаля трогать не будет. Выше третьего места не поднимется при любом раскладе. «Зенит» как был чемпионом, так и останется», — приводит слова Заварзина портал «РБ Спорт».

На данный момент в копилке московского «Спартака» 21 очко после 14 сыгранных туров. В турнирной таблице Российской премьер-лиги подопечные Абаскаля располагаются на пятой строчке.

В заключительном туре первого круга РПЛ «Спартак» будет принимать «Ростов». Встреча пройдет 12 ноября. Старт поединка запланирован на 19:30 по московскому времени.