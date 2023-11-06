Тесленко: «Что там у Дюпина было работы - пару раз отбить»

Защитник «Рубина» Егор Тесленко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Уралом».

- Какой план изначально был у Рашида Рахимова на этот матч?

- Какой был план? Это лучше у тренера спросить: «Какой был план?». Мы придерживались определенных принципов, которые мы наигрывали на неделе, и у нас все получилось.

- В первом тайме показалось, что «Урал» был чуть-чуть поактивнее, но потом «Рубин» будто воспрянул. С чем это связано?

- Скорее всего, это связано с тем, что в первом тайме мы проиграли большинство единоборств, и мяч лучше контролировал «Урал».

- Юрий Дюпин сказал, что у него было многовато работы. Ничего не предъявлял?

- Да нет, что там у него было работы - пару раз отбить.