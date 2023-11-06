Дюпин: «Не только у меня, но и у защитников было много работы»

Лучший футболист матча «Урал» - «Рубин» Юрий Дюпин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Какие впечатления после игры? Показалось со стороны, что у вас было многовато работы?

- Не только у меня, но и у защитников было много работы. Центральные защитники и в небольшой степени крайние помогли. Много ударов накрыли, много верховой борьбы выиграли. Это общая награда всей команды, все молодцы. Первый тайм - мы немного неправильно там тактически играли в обороне. Поэтому много моментов там удалось создать сопернику. Во втором тайме стали лучше играть, выше. И второй тайм, мне кажется, хороший получился. По самоотдаче и борьбе. Пацаны много борьбы выиграли и выше прессинговали, поэтому всей команде спасибо.

- Какой самый памятный сэйв совершили в этой игре?

- Первый, когда с углового Бегич там пробивал. Ну и еще один был, когда головой били, было два сэйва на самом деле.