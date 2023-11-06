Защитник «Спартака» Чернов подвёл итоги матча против «Локомотива»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о матче 14-го тура Российской премьер-лиги, в котором «красно-белые» на выезде сыграли вничью против «Локомотива» (1:1).

Игрок отметил, что у него остались двоякие впечатления, ведь в концовке его команда могла добыть победу, а могла и пропустить.

«Вроде бы могли построже в обороне сыграть после забитого мяча. Поэтому была нервная концовка», - приводит слова Чернова «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» открыл счёт в матче, когда был в меньшинстве, но не смог удержать своё преимущество, пропустив от Артёма Дзюбы.