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Яровинский может стать спортивным директором клуба РПЛ слухи

06 Ноября 2023 • 18:39 Комментировать
Пари НН
...
Балтика
12.11 14:00

Журналист Сергей Ильёв в своём телеграм-канале сообщает, что бывший спортивный директор самарских «Крыльев Советов», казанского «Рубина» и московского ЦСКА Олег Яровинский может стать спортивным директором ещё одного клуба высшего дивизиона чемпионата России – «Балтики».

«С большой долей вероятности Яровинский станет новым спортдиром «Балтики» вместо Исмаила Ибрагимова. Да, и Ибрагимова, и гендира калининградского клуба Кирилла Волженкина убирают», - пишет Ильёв.

Напомним, что в этом сезоне балтийцы – один из главных претендентов на вылет. Сейчас у команды лишь 11 очков и 15 место турнирной таблицы. Меньше – только у «Сочи», 9 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Олег Яровинский Исмаил Ибрагимов Кирилл Волженкин ещё теги

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