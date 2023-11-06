Журналист Сергей Ильёв в своём телеграм-канале сообщает, что бывший спортивный директор самарских «Крыльев Советов», казанского «Рубина» и московского ЦСКА Олег Яровинский может стать спортивным директором ещё одного клуба высшего дивизиона чемпионата России – «Балтики».

«С большой долей вероятности Яровинский станет новым спортдиром «Балтики» вместо Исмаила Ибрагимова. Да, и Ибрагимова, и гендира калининградского клуба Кирилла Волженкина убирают», - пишет Ильёв.

Напомним, что в этом сезоне балтийцы – один из главных претендентов на вылет. Сейчас у команды лишь 11 очков и 15 место турнирной таблицы. Меньше – только у «Сочи», 9 очков.