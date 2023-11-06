«Урал» не может выиграть в РПЛ на протяжении девяти игр

Завершился матч 14-го тура Российской премьер-лиги между «Уралом» и «Рубином». Победу с минимальным преимуществом в счёте одержал казанский клуб благодаря голу Валентина Вады.

Таким образом, серия уральской команды без побед в национальном чемпионате достигла девяти игр. Последний раз подопечные Виктор Ганчаренко побеждали 19 августа, в пятом туре против калининградской «Балтики» (1:0).

«Урал» за тур до конца первого круга занимает 12-е место в турнирной таблице, опережая зону стыковых игр на три балла. 11 ноября они на выезде сыграют против самарских «Крыльев Советов».