Пономарёв: ЦСКА думал, что без проблем забьёт один-два мяча «Пари НН»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился комментарием после победы «армейцев» над «Пари НН» в матче 14-го тура чемпионата России.

Напомним, поединок завершился со счетом 3:2 в пользу столичного коллектива.

«Мне понравилась игра ЦСКА, но только во втором тайме. Показалось, что они думали, что без проблем один-два мяча забьют. Нельзя так подходить к матчам. Второй тайм ЦСКА был образцово-показательным», — цитирует Пономарёва «Газета.Ру».

Как считает эксперт, по футбольному интеллекту ЦСКА превосходит «Пари НН», поэтому и одержал победу. Нижегородцы берут свое за счет хорошей физики, из-за чего у их соперников бывают проблемы, добавил Пономарёв.

После 14 туров подопечные Владимира Федотова располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.

Следующим соперником ЦСКА станет воронежский «Факел». Игра пройдет 11 ноября. Старт поединка запланирован на 14:00 по столичному времени.