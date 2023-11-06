Юсупов сыграет 101-й матч за «Сочи»

Опытный полузащитник «Сочи» Артур Юсупов в недавней игре южан против «Факела» в Кубке России (2:0) сыграл свой сотый матч за сочинцев, напоминает пресс-служба клуба. Таким образом, его выход на поле в сегодняшней игре против московского «Динамо» станет 101-м за «Сочи» в карьере.

Напомним, 34-летний Юсупов выступает в составе сочинцев уже с 2020 года. Ранее воспитанник академии им. Юрия Коноплёва был игроком столичного «Динамо», «Ростова», «Химок» и питерского «Зенита».

Следить за грядущей игрой «Сочи» и «Динамо» можно в нашей текстовой трансляции.