Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно нынешнего места «армейцев» в таблице РПЛ.

«У каждой команды есть свои проблемы. Как быстро эти проблемы решаются, это зависит от команды и тренерского штаба. Я бы не сказал, что ЦСКА повезло сейчас находиться на третьем месте. Вспомним матчи с «Зенитом» и «Спартаком», когда пропустили на последних минутах. А если бы не пропустили, может, и на первом были. Так что кому тут повезло? Так что нельзя говорить, повезло или не повезло.

У некоторых команд, которые шли очень хорошо, случился сейчас игровой кризис. Кто-то, наоборот, начал не очень, а сейчас подтягивается. Так что пока это качели. ЦСКА не виноват, что «Спартак» упускает свои очки. У ЦСКА тоже хватает проблем. Сейчас ЦСКА на третьем месте. Говорить, что это незаслуженно, нельзя. Проблем хватает у всех клубов, а поменяться ситуация в таблице может в каждом туре. Так что ещё ничего не ясно», - сказал Масалитин.