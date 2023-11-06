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«Урал» продолжает падение, «Рубин» - восхождение: Казань минимально победила в Екатеринбурге

06 Ноября 2023 • 18:27 Комментировать
Урал
0:1
Рубин

«Урал» и «Рубин» схлестнулись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 14-го тура РПЛ состоялся 6 ноября на стадионе «Екатеринбург Арена».

Протокол игры  
Урал0:1Рубин
  60'Вада Валентин (0:1)
Помазун ИльяКулаков ДенисИталоФилипенко Егор 67' (Ишков Илья ( 67') Бегич СильвиеСунгатулин Фаниль 79' (Каштанов Алексей ( 79') Мишкич Даниэль 67' (Аюпов Тимур ( 67'  81') Юшин Александр 67' (Бевеев Мингиян ( 67') Бикфалви ЭрикЕгорычев АндрейГильерме Шеттине 90' (Газинский Юрий ( 90')
Запасные: Сиссе ИбраимаЩербицкий ДенисЭмерсон Иллой-АйетМалькевич ВладиславДмитриев ИгорьМамин АртёмМамин Алексей
Дюпин ЮрийТесленко ЕгорВуячич Игор  77'Грицаенко АлексейКабутов ДмитрийРанджелович Лазар 59' (Зотов Александр ( 59') Иву УгучуквуЧумич Никола 74' (Фамейе Джоэль ( 74') Безруков РусланВада Валентин 90' (Ашурматов Рустам ( 90') Даку Мирлинд
Запасные: Мартынович АлександрЯнович НикитаРожков ИльяАпшацев МаратРахмоналиев УмаралиШамов ЕгорКоновалов ИгорьЛомовицкий АлександрКузнецов Даниил
06 ноября. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

 

Соседи по турнирной таблице встретились в Екатеринбурге. Совсем недавно «Урал» шёл в группе лидеров и считался чуть ли не главной сенсацией чемпионата. Но затем команды накрыла кризисная волна, и вот уже «шмели» соседствуют с «Рубином» аккурат над зоной стыковых матчей. А если заглянуть в пассив команды Виктора Ганчаренко, то можно увидеть там багаж из трёх поражений подряд.

Вытаскивать команду на победные рельсы должны были Шеттине, Юшин, Мишкич и Бикфалви, в запасе остались Ишков. Каштанов и Газинский. Началось всё довольно буднично, что соответствовало матчу в понедельник. «Урал» постепенно прибрал инициативу к своим ногам, «Рубин» принял правила игры и стал действовать вторым номером. Всего два момента за первый тайм создали уральцы, но в них знатно пришлось потрудиться Дюпину.

Эрик Бикфалви с правого фланга вошёл в штрафную площадь и опасно прострелил - капитан «Рубина» Игор Вуячич выбил мяч на угловой. Как раз с этого корнера Александр Юшин выполнил хороший навес, из борьбы мяч выскочил на Бегича, Силвие в одно касание пробил из убойной позиции, но Юрий Дюпин продемонстрировал чудеса реакции. Затем опять Вуячич отметился со знаком минус, после кросса Кулакова скинув мяч точно на Юшина. Александр мощно пробил в касание, но и тут Юрий Дюпин спас «Рубин».

Голкипер оставил гостей в игре не просто так. Постепенно давление «Урала» спасло, казанцы смогли поднять голову, расправить плечи и открыть счёт. По сути, первый толковый момент создали они на исходе часа игры, моментально изменив цифры на табло. Дмитрий Кабутов с правого фланга навесил в штрафную площадь "Урала", Никола Чумич пролетел мимо, зато пробить головой сумел Валентин Вада. Помазун мяч достал уже за линией ворот. Игроки «Урала» жарко намекали, что полностью мяч не пересёк линию, но гол в итоге засчитан.

На кураже «Рубин» мог и второй мяч забивать. Опять казанцы загрузили мяч в штрафную площадь, Филиппенко неудачно сыграл головой, вынеся точно на Зотова. Александр классным обводящим ударом обкрутил Помазуна, но попал в штангу. «Урал» только после этого проснулся, чуть поддавил в концовке, однако на ответный гол так и не сподобился. Хотя у Кулакова был хороший шанс в быстром выпаде, но Денис с острого угла пальнул в штангу.

Продолжается падение «Урала» - четвёртое поражение подряд. А «Рубин» взбодрился, взлетев уже на девятое место в РПЛ.

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