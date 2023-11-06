«Сочи» и «Динамо» огласили стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Сочи» и московского «Динамо» на матч 14-го тура Российской премьер-лиги. Защитник столичного клуба Фабиан Бальбуэна не сыграет из-за семейных обстоятельств, в ближайшее время он станет отцом.

Стартовый состав «Сочи»: Заболотный, Заика, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Марсело, Бурмистров, Юсупов, Карвцов, Джорджевич, Крамарич.

Стартовый состав «Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Лаксальт, Фернандес, Даса, Скопинцев, Чавес, Бителло, Смолов, Тюкавин, Гладышев.

Свисток о начале поединка прозвучит в 19:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция пройдет на сайте LiveResult.Ru.