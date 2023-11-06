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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газинский вышел на поле впервые с апреля

06 Ноября 2023 • 18:21 Комментировать
Урал
0:1
Рубин

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский появился на поле впервые после апрельской травмы, полученной ещё в прошлом сезоне. Это случилось уже в компенсированное время к матчу «шмелей» против «Рубина» (0:1) - Юрий на поле заменил бразильца Гильерме Шеттине.

Отметим, что это лишь четвёртое появление 34-летнего футболиста на футбольном поле в 2023 календарном году, если брать, конечно, только официальные матчи. В поединке против московского ЦСКА 15 апреля в РПЛ (1:2) Юрий получил тяжёлую травму ключицы, перенёс оперативное вмешательство и надолго выбыл из строя. Наконец, 6 ноября Виктор Ганчаренко выпустил выздоровевшего ветерана Премьер-лиги на игру, пусть и на самую малость.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Юрий Газинский

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