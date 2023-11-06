Борис Игнатьев не доволен посещаемостью московского дерби

Ветеран российского тренерского дела Борис Игнатьев оценил посещаемость вчерашнего дерби между столичными «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1) и пришёл выводу, что она не достойна такого матча. Напомним, что дерби посетили 14 тыс. болельщиков, матч прошёл на «РЖД Арене» в Черкизово.

«Игра подарила великолепный антураж. Организаторы делали всё для этого. К сожалению, матч такого калибра не собрал той аудитории, которой заслуживал, 14 тысяч — это не тот вклад болельщиков, который мог бы быть на этом матче», - говорит Игнатьев для «Газеты.Ру».

Игнатьев добавил, что вчера он впервые получил эстетическое удовольствие от пребывания на «РЖД Арене», так как организаторы действительно постарались создать атмосферу на стадионе до и во время игры.