Гладилин — о дерби «Локомотив» - «Спартак»: «Ни игрой, ни результатом я не доволен»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался после столичного дерби, в котором «красно-белые» и «Локомотив» (1:1) сыграли вничью.

«Ни игрой, ни результатом я не доволен. Все были настроены, мне казалось, что «Спартак» будет играть несколько активнее, но из-за удаления все сложилось иначе», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

По мнению эксперта, ничья — хороший результат для «Спартака», но никто из команд не был близок к победе, игры не было с обеих сторон.

В следующем туре Российской премьер-лиги «красно-белые» примут на своем поле «Ростов», а «железнодорожники» дома сыграют с «Ахматом».