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Гюрлюк избежал перелома ребра слухи

06 Ноября 2023 • 18:11 Комментировать
Оренбург
1:1
Ростов

Турецкий игрок атаки «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк избежал перелома ребра после неприятного стыка с игроком соперника в конце домашнего матча с «Ростовом» (1:1).

«Сильный удар по ребрам был, однако перелома нет», - сообщает источник телеканала «Матч ТВ».

Ранее спортивный директор южноуральской команды Дмитрий Андреев заявил, что турок после матча пройдёт углублённое обследование. Оно покажет характер повреждения.

Напомним, что 20-летний Гюрлюк выступает за свой клуб с середины прошедшего лета. И да, именно этот футболист засветился в медиаповестке как игрок, перешедший в «Оренбург» вместо «Манчестер Сити».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Эмирджан Гюрлюк

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