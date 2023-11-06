Турецкий игрок атаки «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк избежал перелома ребра после неприятного стыка с игроком соперника в конце домашнего матча с «Ростовом» (1:1).

«Сильный удар по ребрам был, однако перелома нет», - сообщает источник телеканала «Матч ТВ».

Ранее спортивный директор южноуральской команды Дмитрий Андреев заявил, что турок после матча пройдёт углублённое обследование. Оно покажет характер повреждения.

Напомним, что 20-летний Гюрлюк выступает за свой клуб с середины прошедшего лета. И да, именно этот футболист засветился в медиаповестке как игрок, перешедший в «Оренбург» вместо «Манчестер Сити».