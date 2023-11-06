Бальбуэна не сыграет против «Сочи» по семейным обстоятельствам

Защитник и капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна не примет участие в матче 14-го тура Российской премьер-лиги против «Сочи» по семейным обстоятельствам.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», парагваец отправился к себе на родину, так как в ближайшее время он должен стать отцом. Отмечается, что в центре защиты появится Сергей Паршивлюк, ведь уругваец Николас Маричаль не сыграет по решению медицинского штаба.

Игра между «Сочи», который занимает последнее место в турнирной таблице, и «Динамо» начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдет на сайте LiveResult.Ru.