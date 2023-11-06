Гладилин: «Спартак» и «Локомотив» превратились в середнячков»

Ветеран столичных спартаковцев Валерий Гладилин порассуждал о последних результатах «красно-белых» и пришёл к неутешительным выводам.

«И те, и другие превратились в середнячков РПЛ. Они ставят перед собой задачи борьбы за медали и должны играть с позиции силы. А этого сейчас нет у обоих», - говорит Гладилин «Газете.Ру».

Напомним, что «Спартак» после 14 тура делит 5-7 места турнирной таблицы с другими командами из столицы – «Динамо» и как раз с «Локомотивом». У всех по 21 баллу.

Вчера «красно-белые» разошлись ничьей с «Локо» в гостях – 1:1.

«Поставленной игры нет как у «Локомотива», так и у «Спартака», - добавил Гладилин.