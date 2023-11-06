Андрей Ещенко: Если бы «Спартак» играл с «Локомотивом» в равных составах, то выиграл бы

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о прошедшем столичном дерби, в котором «красно-белые» на выезде сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).

Ещенко отметил положительным тот факт, что «Спартак» вдесятером сыграл вничью, при этом создавая моменты.

«Но с учётом того, что они играли вдесятером, «Спартак» заработал одно очко, а не потерял два. Если бы играли в равных составах, то выиграли бы», - приводит слова Ещенко «Чемпионат».

Напомним, что в конце первого тайма подопечные Гильермо Абаскаля играли в меньшинстве после удаления Даниила Хлусевича.