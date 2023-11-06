Голенкову наложили швы после матча с «Оренбургом»

24-летний форвард «Ростова» Егор Голенков пострадал в концовке гостевого матча его команды против «Оренбурга». У него было рассечение головы, после игры форварду наложили швы

О состоянии игрока рассказал Алексей Рыскин, спортивный директор дончан.

«Егору зашили рану. Чувствует себя нормально. Приедем в Ростов-на-Дону и посмотрим, нужно ли дополнительное обследование», - говорит Рыскин телеканалу «Матч ТВ».

Голенков в этом сезоне отличился за ростовчан шестью голами в 19 официальных матчах. Также на его счету четыре оформленных ассиста.

Напомним, что понедельничная встреча оренбуржцев и «Ростова» завершилась ничьей - 1:1.