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Пономарёв: «Файзуллаев прибавляет в каждой игре»

06 Ноября 2023 • 17:59 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
11.11 14:00

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о нападающем «армейцев» Аббосбеке Файзуллаеве.

«Файзуллаев прибавляет в каждой игре и создает опасности возле ворот соперника. Он большой молодец. Думаю, что следующим летом Аббосбек в Европу не уедет, поскольку ему еще нужно набраться опыта», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 13 матчах в составе ЦСКА, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив шесть голевых передач.

Трудовой договор Файзуллаева с «красно-синими» рассчитан до лета 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 2 миллиона евро.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв Аббосбек Файзуллаев ещё теги

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